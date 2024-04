Cagliari

Ancora pochi giorni per presentare le candidature

La Sogaer, società che gestisce l’aeroporto di Cagliari – Elmas, è alla ricerca di numerose figure da inserire in un elenco di idonei all’assunzione nel ruolo di addetti in svariati settori.

Sono previste assunzioni per area servizi viabilità e sosta; terminal aeroportuale e di aviazione generale; servizio tecnico di pista; manutenzione meccanica, idraulica, di condizionamento, degli impianti elettrici e dei nastri trasportatori e del sistema di smistamento; gestione del magazzino di manutenzione e del materiale di consumo; addetto alla vendite nel negozio Isola; addetto dell’info-point.

Tra i requisiti generali la cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell’UE, il pieno godimento dei diritti civili e politici; l’idoneità psicofisica all’impiego; esperienza nel settore di riferimento con variazioni a seconda della mansione scelta; l’assenza di licenziamenti dalla pubblica amministrazione o per giusta causa se dipendente in altra società; la conoscenza del codice etico della Sogaer.

Pena l’esclusione, il candidato dovrà specificare nella domanda l’esistenza o meno di un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, coniugio e convivenza con un componente dell’organo amministrativo o di controllo con un dipendente delle società del gruppo della Sogaer.