Nuova fase revisione Ppr, Spanedda 'Tutela e regole più aderenti ai territori' - Notizie

Entra nella fase progettuale la revisione e il completamento del Piano paesaggistico regionale (Ppr), lo strumento che dal 2006 disciplina la tutela e la trasformazione del territorio sardo.A fare il punto, oggi alla Fiera di Cagliari, è stata la conferenza "I Paesaggi delle Comunità", che ha restituito gli esiti dei nove incontri territoriali organizzati dalla Regione: oltre 500 partecipanti e 120 contributi raccolti nella prima fase. All'appuntamento hanno preso parte circa 300 persone tra sindaci, amministratori, tecnici, sindacalisti e rappresentanti delle associazioni, con 17 interventi nel corso della mattinata."Quello di oggi è un momento di cerniera", ha spiegato l'assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda. "Dopo il lavoro svolto nei territori, iniziamo a ragionare su aspetti più marcatamente progettuali. Il confronto ha evidenziato una posizione positiva sul tema della tutela, ma anche la necessità di una disciplina capace di rapportarsi in modo più puntuale alle diverse realtà della Sardegna".Un passaggio che arriva a vent'anni dall'approvazione del Ppr e in un contesto profondamente diverso da quello del 2006. Il nuovo Piano dovrà confrontarsi con cambiamenti climatici ed eventi estremi, transizione energetica e spopolamento, soprattutto nelle aree interne. Proprio queste trasformazioni alimentano la richiesta di uno strumento che da una parte superi rigidità e difficoltà applicative, dall'altra sia in grado di governare le nuove pressioni sul territorio, a partire dalla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili."Il nuovo Piano deve misurarsi con questi cambiamenti", ha sottolineato Spanedda. "Tutelare il paesaggio significa anche creare le condizioni per mantenerlo vivo, affrontando il rischio di spopolamento e governando le trasformazioni legate al clima e alla transizione energetica. La tutela, quindi, deve essere parte di una politica complessiva di governo del territorio".La prossima...

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