Nuorese-Ogliastra in controtendenza, crescono imprese, giovani e occupazione - Notizie

Un sistema produttivo che mostra segnali di vitalità e tenuta, con una dinamica delle nuove imprese superiore alla media regionale e nazionale, una crescita dell'occupazione e un ricambio generazionale particolarmente significativo nel settore primario. È il quadro che emerge dall'analisi dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro sui dodici report statistici InfoCamere relativi al III trimestre 2026, letti in un quadro comparativo con la Sardegna.Nel terzo trimestre dell'anno, la circoscrizione camerale di Nuoro, che comprende il Nuorese e l'Ogliastra, registra 227 nuove iscrizioni e 184 cancellazioni, chiudendo con un saldo positivo di 43 imprese. Un andamento in controtendenza rispetto al quadro regionale dello stesso periodo, che registra invece un saldo negativo di 362 imprese.Il dato acquista ancora maggiore rilevanza osservando i primi nove mesi del 2026: le nuove iscrizioni nella circoscrizione raggiungono quota 1.051, con una crescita dell'8,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, più che doppia rispetto alla media sarda (+3,6%) e nettamente superiore a quella nazionale (+1,8%).Anche sul fronte delle crisi aziendali il sistema locale mostra una buona tenuta, con appena 2 procedure concorsuali aperte nel trimestre.È soprattutto il settore primario a restituire uno dei segnali più interessanti. Agricoltura e attività connesse contano oltre 10.100 imprese, pari al 36,4% delle imprese attive della circoscrizione, contro il 23,3% della Sardegna e il 13,3% della media nazionale.Nei primi nove mesi del 2026 le iscrizioni di nuove imprese giovanili aumentano complessivamente del 19,5%, raggiungendo le 350 unità, a fronte del +6,4% regionale. Il dato più significativo riguarda proprio l'agricoltura: delle 191 nuove imprese agricole under 35 iscritte in Sardegna tra gennaio e settembre, 90 sono localizzate nella circoscrizione della Camera di Commercio di Nuoro, pari a circa il 47% del...

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