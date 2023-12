Notti di Santa Lucia, migliaia di visitatori a Nurachi tra falò, fede, spettacoli ed enogastronomia

Alle tre giovani è spettato il compito di accendere il falò in onore di Santa Lucia, la grande pira ha illuminato la piazza della chiesa dedicata a San Giovanni Battista, tutti hanno così potuto ballare intorno al fuoco per tutta la sera. Nel pomeriggio del 10 dicembre, il cuore antico di Nurachi ha ospitato gli spettacoli dei giocolieri del fuoco, i trampolieri e il circo su tre ruote. I più piccoli sono rimasti incantati dagli spettacoli in movimento di personaggi fantastici, dalle attività con acqua e fuoco e dai cerchi magici.

Dal 9 al 13 dicembre, Nurachi si è presentata al grande pubblico come un importante centro in cui cultura, tradizioni e innovazione possono andare di pari passo. Soddisfatta la giovanissima Beatrice Ponti, che ha ricoperto il ruolo di Priorissa, accompagnata dalle sue fidate Oberaias Pamela Zucca e Nicole Frongia.

Sa Festa in pratza è stata un momento dedicato ancora una volta a tutta la comunità che si è ritrovata in piazza, proprio come un tempo. I protagonisti sono stati i danzatori dei balli sardi, con indosso i preziosi abiti dei paesi della provincia di Oristano. Nel calendario della grande festa di Nurachi c’è stata anche Sa Chena Manna: si è trattato di una grigliata di carne, bruschette, castagne e vino per tutti.

Le cantine di Nurachi sono state ampiamente coinvolte, con le antiche mura ottocentesche per Cantine in festa e is Cantadoris. La Cantina Sardu e la Cantina Caddeo hanno offerto un aperitivo tipico della tradizione nurachese, accompagnato dalle note e le voci dei migliori cantadoris in limba della Sardegna.

“Siamo sempre più soddisfatti del grande risultato ottenuto dal lavoro di squadra fondamentale per la realizzazione de Le notti di Santa Lucia. Siamo felici che il pubblico abbia risposto positivamente”, commenta il sindaco Renzo Ponti, “vedere il centro storico pieno è stata una esperienza entusiasmante per tutti e auspichiamo che i prossimi anni la festa possa abbracciare sempre più persone”.