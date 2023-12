“Notti di Santa Lucia”, a Nurachi la magia della grande festa attorno al falò

Il mercato. Sabato 9 e domenica 10 dicembre i visitatori vivranno un’esperienza di altri tempi, avendo la possibilità di prendere parte ad un’antica consuetudine degli artigiani: quella di riunirsi in prossimità delle feste più sentite, per esporre e vendere attrezzi e utensili per le campagne e le case di un tempo. Si potrà passeggiare tra gli stand, avvertire l’atmosfera natalizia, curiosare tra gioielli, abiti, creazioni in legno, in tessuto sardo, borse sartoriali, soluzioni originali ed economiche per l’arredo, idee virtuose che donano agli oggetti caduti in disuso una nuova modalità di utilizzo e tanto altro ancora. Tutto interamente fatto a mano e frutto del loro estro creativo.

Saranno presenti Is Pippius di Cinzia Sardu, gli accessori in tessuto sardo di S’Arte Antiga di Aurora Urru, i pezzi unici della stilista Donatella Cocco, le ceramiche, i sassi e i colori di Marinella Sanna, i gioielli in argento e pietre dure di Nino Seu.

Di anno in anno, il calendario de “Le notti di Santa Lucia” diventa sempre più ricco e offre ai visitatori la possibilità di apprezzare le atmosfere di un tempo passato. Una delle tante novità di questa edizione è l’esposizione di una importante selezione di muccadoris pintaus, i fazzoletti di tessuto pregiato per coprire il capo, elemento primario della moda diffusa tra le anziane donne sarde fino a pochi decenni fa. I turisti che raggiungeranno Nurachi potranno visitare la mostra sull’arte della lavorazione de is muccadoris nella tradizione campidanese, oltre ad un laboratorio degli artigiani decoratori e un’esposizione di autentici pezzi da collezione che risalgono ai primi anni del ‘900.

Poi ci sarà Sa Festa in pratza, un momento dedicato ancora una volta a tutta la comunità. Come un tempo, i protagonisti saranno i danzatori dei balli sardi, con indosso i preziosi abiti dei paesi della provincia di Oristano.

Nel calendario della grande festa di Nurachi c’è anche sa chena manna: si tratta di una grigliata di carne, bruschette, castagne e vino per tutti.

Domenica 10 dicembre, come da tradizione, gli uomini del paese saranno invece impegnati in sa cricca manna: un folto gruppo si occuperà di raccogliere la legna per il falò e procederà con il taglio dell’alloro. A fine mattina la legna sarà ammucchiata nella piazza di San Giovanni Battista, addobbata per la grande festa.

Il mercato di Santa Lucia aprirà alle 10 e dalla stessa ora si potrà visitare la mostra sui muccadoris. La mattina prosegue con le cantine in festa e is cantadoris. I visitatori potranno degustare i vini presso le antiche Cantina Sardu e Cantina Caddeo e l’aperitivo della tradizione nurachese, in compagnia dei migliori cantanti della tradizione sarda. Piatti tipici e vini locali saranno i protagonisti dello street food nurachese.

Alle 15:30 di domenica 10 dicembre comincia il grande spettacolo dedicato a quanti credono ancora nella magia. Le strade del centro storico di Nurachi saranno invase dagli artisti del Circo a tre ruote con lo spettacolo di giocolieri, equilibristi e clown. Alle 17 sarà la volta di mangiafuoco e sputafuoco, con Il cerchio di Saman: giochi e pioggia di fuoco e cerchi magici.

All’imbrunire saranno poi gli artisti di Les Brillants a garantire lo spettacolo itinerante con personaggi fantastici, bolle di sapone e trampoli. A chiudere la serata di domenica 10 dicembre saranno ancora una volta sa festa in pratza con i balli tradizionali e sa chena manna con le degustazioni enogastronomiche.

Nel pomeriggio di martedì 12 dicembre sa Priorissa e is Oberaias faranno il loro ingresso nella piazza della chiesa, accompagnate dalle bandiere dei comitati e da is goccius, preghiere cantate. Alle 18 sarà acceso il grande falò che illuminerà la notte di Santa Lucia, con balli fino a tardi.

In chiusura, mercoledì 13 dicembre, sempre sa Priorissa e is Oberaias scioglieranno il voto durante le celebrazioni religiose che si svolgeranno durante la mattina.