Notte di Capodanno con angoscia: incendio in un appartamento, coniugi all’ospedale e palazzina evacuata

Nuoro

Gravi danni

Notte di Capodanno con angoscia a Nuoro per un incendio che ha interessato un appartamento al primo piano di in un condominio in Via Einaudi.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30. Marito e moglie, che si trovavano all’interno, sono stati messi in salvo e accompagnati all’ospedale con le ambulanze del servizio 118.

Vigili del fuoco, carabinieri e polizia hanno fatto evacauare quattro famiglie che si trovavano ai piani superiori. I vigili hanno provveduto all’opera di spegnimento.

Secondo i primi rilievi e secondo quanto hanno fatto sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, le cause dell’incendio potrebbero essere accidentali.

Ingenti i danni. L’incendio ha interessato tutti i vani dell’appartamento, compresi gli arredi. Non si registrano problemi alle strutture murarie.

-segue-

Lunedì, 1° gennaio 2024