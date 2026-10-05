Nobento presenta la richiesta di concordato per garantire la continuità - Notizie

La Nobento non si ferma e prova a salvare la produzione e i 213 posti di lavoro tramite una richiesta di concordato in continuità aziendale presentata al Tribunale di Sassari.Il piano di salvataggio dell'azienda che nella zona industriale di San Marco, ad Alghero, progetta e produce infissi, è stato illustrato oggi dall'amministratore unico, Andrea Alessandrini, nel corso di una conferenza stampa: "Abbiamo scelto uno strumento che ci permette di mettere ordine, di affrontare in modo strutturato la situazione finanziaria dell'azienda e di costruire le condizioni per dare continuità al progetto industriale", ha dichiarato.Una scelta presa dopo il confronto avviato dai vertici aziendali con i sindacati Fiom e Uilm e con la Regione Sardegna."Oggi questa fabbrica è aperta, le persone sono al lavoro e le linee produttive sono in funzione - ha aggiunto Alessandrini - Abbiamo davanti molto lavoro e ne siamo consapevoli. Ma abbiamo una responsabilità verso i nostri collaboratori, le loro famiglie, i clienti, i fornitori e questo territorio. Ed è una responsabilità che non intendiamo abbandonare".Nel 2014 l'azienda era in difficoltà, con un fatturato di circa 5,7 milioni di euro. Negli anni successivi ha investito nella fabbrica, nell'innovazione e nelle persone: dalla nascita di Academy Nobento, accreditata dalla Regione, ai progetti con le scuole che hanno portato in azienda oltre mille studenti, fino allo sviluppo di Termofibra©, la tecnologia con cui Nobento è stata la prima in Italia a sostituire l'acciaio con la fibra di vetro continua nel profilo dei serramenti. Secondo i bilanci depositati, il fatturato è passato dai 25,5 milioni di euro del 2021 ai 43,6 milioni del 2023.Poi anche Nobento ha dovuto fare i conti con il cambiamento del mercato, determinato in gran parte dal...

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