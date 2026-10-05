(Adnkronos) - Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth (Usa), Peter Hegemann (Germania) e Georg Nagel (Germania) "per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica".

Ad annunciare i vincitori dal Karolinska Institutet di Stoccolma è stato il segretario generale dell'Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman. I tre scienziati si divideranno 12 milioni di corone svedesi (1 milione in più rispetto agli ultimi anni), pari a circa 1,066 milioni di euro.

Con la scoperta di una proteina hanno 'illuminato' di blu i circuiti del cervello, così l'optogenetica ha aperto una nuova era nelle neuroscienze.

Karl Deisseroth, che compirà 55 anni a novembre, è tra i più giovani scienziati premiati finora con il Nobel per la Medicina. Classe 1971, ha conseguito il Ph.D. e la laurea in Medicina alla Stanford University. D.H. Chen Professor, è docente di Bioingegneria e di Psichiatria e Scienze comportamentali presso l'Howard Hughes Medical Institute e la Stanford University.

Peter Hegemann, classe 1954, compirà 72 anni a dicembre. Ha ottenuto il Ph.D. al Max-Planck-Institut für Biochemie di Martinsried, dove ha condotto gli studi premiati con il Nobel. E' Hertie Senior Professor di Neuroscienze all'università Humboldt di Berlino.

Georg Nagel, nato nel 1953, ha compiuto 73 anni ad agosto. Ph.D. all'università di Francoforte, è professore di Fisiologia molecolare delle piante presso il Dipartimento di Fisiologia molecolare delle piante e Biofisica - Botanica I all'università di Würzburg. Le scoperte premiate oggi le ha fatte all'Istituto Max Planck di Biofisica a Francoforte.