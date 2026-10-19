(Adnkronos) - Nicla Ozenda dei Fortuna Five lascia La Ruota della Fortuna. L'annuncio è stato fatto nella puntata della trasmissione di Canale 5 andata in onda stasera, lunedì 19 ottobre, dalla stessa cantante, tra la commozione del pubblico e quella di Gerry Scotti che non ha trattenuto le lacrime. Il motivo? Un problema di salute: "Ho una cisti a una corda vocale che richiede un intervento chirurgico", ha detto la giovane.

"Qualche mese fa ho avuto un problema alle corde vocali che ho cercato di risolvere il prima possibile, volevo tornare a essere quella che ero prima di questo infortunio", ha spiegato Nicla. Poi, ha aggiunto: "Purtroppo ho una cisti all’interno di una corda vocale. Mi dovrò sottoporre a un’operazione e assentarmi qualche mese dal programma per preservare la ﻿mia salute e la mia passione".

La cantante ha concluso: "Non vedo l'ora di tornare. Sono sicura che questo stop mi porterà a tornare più forte di prima. È difficile perché siete una famiglia ormai per me". Infine, le parole di Gerry Scotti: "Non è facile ma lei lo deve fare per tornare a fare il suo lavoro, che è la sua vita".