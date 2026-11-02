(Adnkronos) - "Nelle neuroscienze siamo presenti con diverse soluzioni terapeutiche, in particolare nell'ansia, nella depressione, nell’insonnia e nel declino cognitivo, oltre che, più in generale, nell'ambito della salute mentale, e siamo da sempre orientati all'innovazione e molto attenti al benessere dei pazienti". Così Alvio Junior Vespa, direttore commerciale e Specialty Pharma di Italfarmaco, a margine del 56° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.

"Italfarmaco è un'azienda italiana nata nel 1938 a Milano, oggi presente in circa 90 Paesi - ha spiegato Vespa - Un impegno che interessa diverse aree terapeutiche, dalla salute della donna alle malattie cardiovascolari, dalle neuroscienze al metabolismo dell’osso, fino alle malattie rare". Nelle neuroscienze l'attenzione è rivolta in particolare a patologie e condizioni che possono incidere sulla quotidianità dei pazienti. "Se ci pensiamo, sono tutte aree che condizionano fortemente la qualità della vita. Per noi è quindi molto importante supportare i pazienti attraverso soluzioni terapeutiche innovative, anche nelle modalità di dispensazione", ha aggiunto.

Innovazione che passa attraverso un impegno che coinvolge l'intera filiera: "Siamo molto impegnati nella ricerca e nello sviluppo, nella qualità dei processi produttivi e nella commercializzazione delle nostre soluzioni in circa 90 Paesi nel mondo", ha concluso.