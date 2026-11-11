Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti: rincari fino a 2 euro al mese, ecco le nuove tariffe
(Adnkronos) - Nuovi aumenti per Netflix. La piattaforma di streaming ritocca verso l'alto i prezzi degli abbonamenti in Italia, con rincari che coinvolgono tutti i piani disponibili e anche gli utenti extra. Gli aumenti arrivano fino a due euro al mese e interesseranno anche gli abbonati già attivi, secondo le comunicazioni inviate via mail dalla società ai propri clienti.
Le nuove tariffe prevedono un aumento di un euro al mese per i primi due piani e di due euro per quello Premium. Ecco quanto si pagherà:
Standard con pubblicità: da 6,99 a 7,99 euro al mese.
Standard: da 13,99 a 14,99 euro al mese.
Premium: da 19,99 a 21,99 euro al mese.
Il rincaro più consistente riguarda dunque il piano Premium, che supera la soglia dei 20 euro mensili.
La revisione del listino coinvolge anche chi aggiunge uno o più utenti extra al proprio account Netflix. Il costo aumenta di un euro al mese:
Utente extra con pubblicità: da 3,99 a 4,99 euro al mese.
Utente extra senza pubblicità: da 4,99 a 5,99 euro al mese.
Con il nuovo listino, quindi, guardare film e serie TV sulla piattaforma costerà di più, indipendentemente dalla formula di abbonamento scelta.