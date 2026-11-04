(Adnkronos) - E' stato arrestato in Egitto Tamer Tarek Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito della 27enne sanremese Nessy Guerra, rinchiusa da mesi nella sua abitazione nel Paese africano, dove deve scontare una condanna a sei mesi di lavori forzati per adulterio. Ad annunciarlo è stata la stessa Nessy Guerra in un video pubblicato su Instagram: "Il mio ex è stato arrestato - ha detto -, ho saputo questa mattina la notizia che ieri sera è stato arrestato per motivi di sicurezza, quindi non per le denunce penali. E' stata una decisione presa per garantire la nostra sicurezza e, da quello che ho capito, rimarrà in stato di fermo finché non termineranno i nostri casi. Questa è una notizia fantastica, sicuramente un enorme passo in avanti in tutta la nostra storia".

Hamouda, secondo il racconto di Guerra, assistita in Italia dall'avvocato Agata Armanetti, avrebbe più volte minacciato la donna, con cui è anche in causa per l'affidamento della figlia Aisha, costringendola a nascondersi. L'arresto di oggi eseguito dalle autorità egiziane sarebbe proprio misura contro le minacce. L'ex marito di Guerra, inoltre, era stato condannato a un anno e 10 mila euro di multa per altre minacce, rivolte al console onorario a Hurghada Orazio Gioacchini, a cui aveva detto: "Ti faccio sparare alle gambe, finisci in sedia a rotelle". Guerra, aggiornando sulla propria situazione spiega: "Io sono sempre qui chiusa in casa, non posso ancora uscire, non posso ancora fare rientro in Italia, però posso dire che finalmente tiro un respiro di sollievo".

La 27enne nel video ringrazia "tantissimo l'Ambasciata, soprattutto la nostra console, Giulia De Nardis, per l'assistenza e le attenzioni che ha avuto per il nostro caso. Ringrazio tantissimo le autorità egiziane, soprattutto il ministro della Giustizia egiziano, per aver preso a cuore il mio caso e aver disposto questa misura di sicurezza per noi". Infine, un ringraziamento a coloro che stanno seguendo la sua vicenda dall'Italia: "Vi ringrazio tantissimo e vi tengo aggiornati su tutto quello che succede".