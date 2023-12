Nell’Area Marina del Sinis guardie giurate ittico-venatorie per contrastare la pesca abusiva

Oristano

Se n’è parlato in Prefettura al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Più controlli nell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre per contrastare la pesca abusiva, anche con l’impiego di guardie particolari giurate ittico-venatorie a supporto dell’attività delle forze dell’ordine. La richiesta è stata avanzata dal prefetto di Oristano Salvatore Angieri, che ha inoltre disposto un’ulteriore intensificazione delle attività di supervisione svolte dalla Capitaneria di Porto e dal Corpo Forestale.

Il prefetto Angieri ha presieduto stamane, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato, tra i vari argomenti, anche alle richieste dei ricciai di Cabras, dopo quattro anni di fermo imposto dal Ministero dell’Ambiente.

“Dopo pochi mesi mi occupo nuovamente delle problematiche del compendio ittico oristanese, consapevole dell’importanza del settore nel tessuto economico di questo territorio”, sottolinea il Prefetto, al tavolo con i vertici provinciali delle forze di polizia, i sindaci di Oristano, Massimiliano Sanna, e Cabras, Andrea Abis, l’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, i rappresentanti dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura – servizio Pesca, la Capitaneria di Porto e il Corpo Forestale “per un confronto aperto tra le istituzioni coinvolte che tenga conto delle esigenze dei pescatori e della salvaguardia dell’ecosistema marino”.

Il prefetto e i componenti del Comitato provinciale, nel prendere atto della recente deroga concessa dalla Regione che consente la pesca dei ricci su tutto il litorale della Sardegna, a esclusione dell’Area Marina Protetta del Sinis, hanno condiviso la proposta del sindaco di Cabras Abis su una progettualità specifica per la zona protetta, volta a favorire la riproduzione delle specie e supportare i pescatori penalizzati dal divieto. Questa proposta sarà portata avanti dall’Assessorato regionale nelle sedi competenti, unitamente alla richiesta, avanzata dal prefetto, di sostenere l’Amp nell’impiego delle guardie particolari giurate ittico-venatorie.

Lo stesso Angieri ha auspicato “un contributo sinergico di tutti gli attori istituzionali verso il rispetto delle regole a tutela dell’ambiente”.

Videosorveglianza. In prosieguo, il Comitato ha espresso parere favorevole al progetto per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza presentato dal Comune di Cabras e finanziato con fondi propri, per la progressiva copertura delle aree della cittadina maggiormente esposte al rischio di fenomeni di degrado urbano e sociale.

Il prefetto Angieri ha espresso apprezzamento per “l’impegno dell’amministrazione comunale ad investire in sicurezza” e ha ribadito l’importanza strategica della videosorveglianza nella prevenzione e repressione della criminalità diffusa.

A conclusione dell’incontro il prefetto ha espresso soddisfazione per l’apporto costruttivo di tutti i partecipanti e gli impegni assunti rispetto alle criticità analizzate.

