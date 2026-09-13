Nel trentennale di Cortes Apertas Oliena riapre il centro storico - Notizie

Ultima giornata oggi per il trentennale di Cortes Apertas a Oliena. Dopo aver riportato nel centro storico artigiani, produttori, gruppi folk, antichi mestieri e visitatori, dalle 10 del mattino riapriranno le 58 Cortes disseminate nel paese, per una intensa giornata che unirà ancora una volta il racconto della cultura olianese all'incontro con la comunità catalana di Oliana.È proprio il rapporto tra Oliena e Oliana, legate dal gemellaggio formalizzato nel 2018, uno dei fili che attraversano questa edizione. Alle 11 la delegazione catalana sarà protagonista di una nuova sfilata insieme ai gruppi folk locali, portando nelle strade del paese i Gegants e la tradizione musicale catalana. Un incontro che in questi giorni ha messo in dialogo due comunità attraverso musiche, danze e tradizioni popolari e che ha trovato uno dei suoi simboli in Lussugliu, il gigante con l'abito tradizionale maschile di Oliena, destinato a rimanere stabilmente nel paese e ad essere animato dai giovani olianesi formati in Catalogna.Ma il cuore dell'ultima giornata resterà nelle 58 Cortes che torneranno ad aprirsi nel centro storico. Cortili, case e spazi normalmente privati diventeranno ancora una volta luoghi d'incontro con artigiani, produttori e abitanti del paese, tra lavorazioni, sapori e saperi che raccontano l'identità di Oliena. È proprio nell'apertura di una corte, prima ancora che nell'esposizione di un prodotto, che continua a riconoscersi il significato originario della manifestazione: accogliere significa permettere a chi arriva di attraversare una soglia, incontrare chi vive quei luoghi e conoscere direttamente mestieri, gesti e conoscenze che appartengono alla comunità.Nel pomeriggio saranno soprattutto i più giovani a raccogliere il testimone delle tradizioni popolari. Dalle 17.30 le vie del centro storico saranno attraversate dall'animazione itinerante dei Battos Moros e dai gruppi mini folk di Benetutti, Orotelli, Padru e...

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