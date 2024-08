"Nel bodybuilding serve sacrificio e dedizione"

Danilo Vincis, 29enne di Cagliari, ha intrapreso la sua carriera nel bodybuilding nel 2013, ottenendo da subito risultati notevoli. Nel 2022, ha conquistato un 2° e un 1° posto per categoria Men’s Physique della Federazione Ifbb. L’anno successivo, ha ottenuto il 2° posto nella categoria Men’s Physique Novice e il 1° posto nella Men’s Physique Open, qualificandosi per i campionati italiani dove ha chiuso al 3° posto nella federazione Nbfi. Quest’anno ha trionfato nella competizione regionale di Arborea con due primi posti, confermando il suo talento a livello locale. Ho iniziato a praticare bodybuilding quasi per caso. Un amico mi convinse a iscrivermi in palestra, nonostante avessi dedicato anni alle arti marziali e fossi scettico sui pesi. Col tempo, ho notato progressi nel mio fisico e questo ha alimentato la mia passione per questo sport. Ho sviluppato una routine di studio e pratica costante, migliorando attraverso errori e correzioni. Le difficoltà iniziali sono state cruciali per la mia crescita e hanno forgiato la mia etica dell’allenamento. Dal mio esordio

