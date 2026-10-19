Nel 2025 3.624 incidenti stradali, 100 morti e 5.037 feriti nell'Isola - Notizie

Come l'Italia anche la Sardegna mostra segnali di miglioramento sul fronte della mortalità, pur in presenza di un numero di incidenti ancora elevato. Secondo le tavole Aci-Istat 2025, nell'Isola si sono registrati 3.624 incidenti, 100 morti e 5.037 feriti. Rispetto al 2024, quando gli incidenti erano stati 3.583 e le vittime 113, i morti diminuiscono dell'11,5%, mentre gli incidenti aumentano dell'1,1% e i feriti del 2,6%.Il confronto con il 2023, anno nel quale si erano verificati 3.391 incidenti e 110 decessi, conferma dunque che il numero degli incidenti rimane superiore ai livelli di due anni fa.Nella provincia di Cagliari, i dati territoriali consolidati del biennio precedente evidenziavano una crescita significativa dell'incidentalità: 893 incidenti nel 2023 e 1.029 nel 2024, con un incremento del 15,2%. Nello stesso periodo, le vittime erano diminuite da 28 a 23.I dati provinciali più recenti richiamano inoltre l'attenzione sulla particolare gravità degli incidenti in alcune aree della Sardegna. Nel 2025, Nuoro e Sud Sardegna registrano rispettivamente 52,8 e 51,7 morti ogni mille incidenti, a fronte di una media nazionale di circa 16,2.L'analisi nazionale Aci-Istat conferma che una parte rilevante dell'incidentalità è associata a comportamenti errati degli utenti della strada. Tra le circostanze più ricorrenti figurano la distrazione alla guida, il mancato rispetto delle precedenze e delle segnalazioni semaforiche, la velocità troppo elevata e le manovre irregolari. Nel 2025 queste quattro categorie hanno rappresentato complessivamente il 43,1% delle circostanze registrate."È fondamentale continuare a promuovere il messaggio dell'educazione stradale, perché non possiamo accettare che in Italia si continui a perdere la vita mentre si esercita una delle libertà più importanti della nostra società: quella di muoversi - dichiara Antonello Fiori, presidente dell'Automobile Club Cagliari - L'educazione stradale deve...

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