(Adnkronos) - Viaggio più lungo del previsto per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi che domani, sabato 21 novembre, alle 18 sfideranno al Tardini il Parma nel primo match dopo la sosta delle Nazionali, hanno cambiato il programma a causa della forte nebbia sull'aereoporto della città.

Cos'è successo? Il velivolo con a bordo i giallorossi è atterrato a Bologna e i giocatori si sono recati a Parma in pullman. Un piccolo contrattempo che ha complicato la trasferta della squadra di Gasperini, terza in classifica a 27 punti (a -2 dalla Lazio e a -1 dall'Inter).