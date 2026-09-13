Nave Vespucci in Italia dopo tour Nord America, 'siamo tornati a casa' - Notizie

Nave Vespucci è rientrata in Italia, dopo la Campagna Nord America iniziata il 9 maggio a Genova. Da ieri in navigazione al largo della Sardegna in arrivo da Cadige (Spagna), poi l'attracco al molo Ichnusa del porto di Cagliari per l'abbraccio delle migliaia di visitatori, circa 10mila, che potranno ammirarla per i prossimi due giorni, sino al 15 settembre."Direi che questo tour è andato bene. Un tour che ci ha portato al di là dell'Atlantico, negli Stati Uniti per onorare il 250/o anniversario dell'indipendenza americana. Quindi 3 tappe negli Usa: Baltimora, New York, Boston, con parata navale il 4 luglio sotto la Statua della Libertà sul fiume Hudson.Dopodiché ci siamo spostati più a nord in Canada per onorare un altro invito, quello del Rendez-vous naval de Québec, insieme ad altre navi in Canada e poi la traversata di ritorno. Quindi dopo 4 mesi di nuovo in Italia, Cagliari prima tappa, chiaramente felici per come è andata la campagna in Nord America e per essere tornati di nuovo in casa, insomma tra gli italiani", ha detto il comandante di Nave Vespucci, il Capitano di Vascello Nicasio Falica.In particolare il percorso che ha portato l'equipaggio del veliero (circa 220 militari ai quali in estate si aggiungono circa 150 allievi) al di là dell'Oceano, da Tenerife, l'ultima tappa europea nelle Isole Canarie, agli Stati Uniti è stato lungo. "Ventinove giorni - ricorda il comandante - la tratta più lunga nella storia di nave Amerigo Vespucci, che abbiamo voluto fare a vela, che è il modo in cui è stata concepita questa nave.E così siamo andati a cercare i venti alisei per cui siamo dovuti andare molto a sud, quindi una tratta inizialmente di 3000 miglia è...

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