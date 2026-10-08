(Adnkronos) - La Nato effettuerà in Italia, dal 13 al 23 ottobre, la sua esercitazione nucleare annuale. Ad annunciarlo in una nota è l'Alleanza. "Questa esercitazione è un’attività di addestramento di routine, pianificata da tempo, che rientra negli sforzi della Nato per mantenere il proprio livello di preparazione", ha sottolineato l’Alleanza in un comunicato. L’esercitazione, che non prevede l’impiego di armi nucleari, non è diretta contro alcun Paese, ha ricordato la Nato. Coinvolgerà circa 17 Paesi membri della Nato e sarà un’esercitazione non molto diversa da quelle già svolte negli anni precedenti, ha inoltre precisato l’Alleanza.

La Russia ha recentemente accusato la Nato di condurre azioni "provocatorie" nei confronti dell’exclave russa di Kaliningrad, affermando di essere pronta a ricorrere a "tutto il proprio arsenale". La Nato aveva quindi denunciato la "retorica nucleare irresponsabile" di Mosca. La Nato, tuttavia, non ha osservato alcun cambiamento nell’atteggiamento della Russia sul piano nucleare. "Ovviamente, monitoriamo la Russia molto da vicino. Non abbiamo osservato grandi cambiamenti nella sua postura che possano destare preoccupazione", ha sottolineato Nassima Barrows, responsabile della politica nucleare della Nato.

Dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare precisano che l'esercitazione Steadfast Noon si svolgerà "secondo la programmazione ordinaria e di routine" dell'Alleanza Atlantica e "non è legata a specifiche crisi o agli sviluppi internazionali del momento. Si tratta di un’attività addestrativa annuale e programmata, volta a mantenere la preparazione delle capacità e delle procedure che contribuiscono alla deterrenza e alla difesa dell’Alleanza".

"L'esercitazione rientra nell'ambito della cornice di difesa strategica integrata della Nato, cui l'Italia partecipa in quanto Paese membro dell'Alleanza fin dal 1949. L’Italia ha ospitato l’esercitazione già sei volte: nel 2010, nel 2013, nel 2014, nel 2018, nel 2021 e nel 2023". Nell'esercitazione, "pianificata da tempo", non è previsto "l'impiego di alcun armamento reale: le attività sono esclusivamente finalizzate a verificare procedure, coordinamento e standard di sicurezza tra le forze alleate".