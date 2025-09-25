Nato Ca2X2 Forum 2025, Ia sempre più centrale in settore aerospaziale

(Adnkronos) - L’Intelligenza Artificiale sta giocando un ruolo sempre più centrale nel settore aerospaziale, con applicazioni che spaziano dalla progettazione di velivoli avanzati alla gestione delle operazioni in tempo reale. Al Nato Ca2X2 Forum 2025, in corso a Roma, esperti e leader del settore hanno discusso le potenzialità di queste tecnologie emergenti per rivoluzionare le operazioni di difesa, con un focus particolare sullo sviluppo e l’utilizzo dei droni. In ambito militare, l’Ia sta migliorando l’efficacia delle simulazioni e delle operazioni di sorveglianza, consentendo una risposta più rapida e precisa in scenari complessi. Inoltre, grazie all’automazione intelligente, è possibile ridurre il rischio per il personale umano, mentre i sistemi autonomi, come i droni, possono operare in condizioni estremamente difficili, raccogliendo dati e realizzando missioni in ambienti ostili.

Uno degli sviluppi futuri più significativi riguarda l'impiego dei droni dotati di Ia. Questi velivoli autonomi potranno dimostrare un enorme potenziale non solo in ambito difesa, ma anche in applicazioni civili, come la gestione di emergenze e il monitoraggio ambientale. La loro capacità di operare in scenari complessi, con decisioni prese in tempo reale grazie agli algoritmi di Ia, aprirà nuove opportunità per le operazioni aerospaziali, riducendo i margini di errore e migliorando l’efficienza operativa. Al Forum, è emerso che l’Ia non solo potenzia l’autonomia dei droni, ma consente anche una gestione ottimizzata dei dati, rendendo possibile il monitoraggio e la pianificazione strategica in tempo reale. L'intelligenza artificiale applicata ai droni accelererà, in futuro, la capacità di risposta e adattamento delle forze armate in scenari ad alta complessità. Inoltre, l'approccio dual-use delle tecnologie, consentirà di applicarle anche in contesti civili, amplificando ulteriormente il valore di queste soluzioni.

Il Forum ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale nell’accelerare l’adozione e l’evoluzione dell'Ia nel settore aerospaziale. La condivisione di modelli avanzati e l’integrazione tra le nazioni alleate, sia in ambito difesa che civile, sono stati identificati come fattori chiave per garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni a livello globale. Concludendo, l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle operazioni multidominio (terra, mare, aria, cyber, spazio) sta non solo rimodellando il panorama della difesa, ma promette di avere un impatto significativo anche su settori civili, rafforzando la resilienza e la preparazione alle sfide globali future. Le tecnologie di Ia, in sinergia con droni autonomi e soluzioni avanzate di simulazione, sono destinate a giocare un ruolo cruciale nel miglioramento della sicurezza collettiva e nella protezione delle risorse strategiche.