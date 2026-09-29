(Adnkronos) - Torna in campo la Nations League con le partite della seconda giornata. Oggi, martedì 29 settembre, la Repubblica Ceca ospita l'Inghilterra alla Fortuna Arena di Praga in una delle sfide del gruppo C. Entrambe le squadre dovranno riscattarsi dopo un ko all'esordio: i cechi arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro la Croazia, mentre la nazionale di Tuchel ha perso al debutto contro i campioni del mondo della Spagna (2-3 il risultato). Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni della partita tra Repubblica Ceca e Inghilterra, in programma oggi, martedì 29 settembre, alle 20:45:

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Sadilek, Kral; Ambros, Sulc,Radosta; Hlozek . All: Denia

Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane . All: Tuchel

La partita tra Repubblica Ceca e Inghilterra è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.