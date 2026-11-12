(Adnkronos) - L'Inghilterra torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 12 novembre, la nazionale del ct Tuchel ospita la Croazia a Wembley nella penultima giornata del Gruppo 3. La nazionale dei Tre Leoni arriva da due vittorie rumorose senza reti, un 7-0 proprio a Rijeka contro i croati e un 3-0 contro la Cechia. Dall'altra parte, gli uomini di Bilic puntano a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Spagna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia, in campo alle 21:

Inghilterra (4-2-3-1) J Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel

Croazia (4-2-3-1) Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic, Baturina; Budimir. Ct: Slaven Bilic

La partita tra Inghilterra e Croazia sarà visibile su Sky Sport Uno, ma sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.