(Adnkronos) - Torna in campo l'Italia. Oggi, venerdì 2 ottobre, la nazionale allenata da Roberto Mancini, affronta in trasferta la Francia, guidata in panchina da Zinedine Zidane, in un match valido per la terza giornata di Nations League. Nei precedenti due incontri gli azzurri sono stati battuti 2-0 all'Olimpico dal Belgio per poi riscattarsi vincendo 4-1 a Bursa con la Turchia. I Bleus hanno invece vinto entrambe le partite in trasferta per 1-0 sia con i 'Diavoli Rossi', sia con la nazionale guidata da Vincenzo Montella.

L'Italia tornerà in campo lunedì 5 ottobre alle 20.45 a Bologna contro la Turchia.