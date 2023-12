Natale in compagnia a Cuglieri tra emozioni, spettacoli, laboratori e giochi

Cuglieri

Il cartellone di tutti gli eventi in programma fino all’Epifania

L’atmosfera delle feste arriva anche a Cuglieri che si prepara ad accogliere il Natale con un ricco cartellone di eventi fino all’Epifania.

La magia delle feste si accenderà domani, sabato 16 dicembre, con “La Notte Santa”, una rappresentazione storica in costume che animerà le vie del centro storico. Partenza alle 19 da piazza Carlo Alberto.

Il giorno dopo, domenica 17 dicembre, ci sarà invece “Saudade”, uno spettacolo di teatro di figura, d’ombre e musica dal vivo per bambini. L’inizio è alle 16 al teatro del Seminario.

Ma c’è tanto da vedere e da fare anche al mattino: dalle 11 (e fino alle 20) la piazza Carlo Alberto ospiterà il Mercatino di Natale, organizzato dall’associazione Gurulis Nova.

Gli appuntamenti proseguono poi giovedì 21 dicembre con “Un Natale vero”, un laboratorio di disegno ospitato nella biblioteca comunale (dalle 16).

Il Centro servizi di Santa Caterina invece ospiterà per mercoledì 27 dicembre, alle 16, “L’incanto del buio”, un laboratorio con lavagna luminosa, giochi di luce e scatola magica, per una serata magica per bambini e adulti.

Si prosegue poi con gli organizzatori del “Montiferru Play sotto l’albero” che propongono tanti giochi da tavolo per grandi e piccini per un doppio appuntamento, sabato 30 dicembre e poi ancora mercoledì 3 gennaio, sempre con inizio alle 16 al Seminario.

In chiusura delle feste, per festeggiare l’Epifania si ritorna al Centro servizi di Santa Caterina: sabato 6 gennaio, dalle 16 e sempre al Seminario, ci sarà la “Festa della Befana” con laboratori culinari e creativi per grandi e piccini e la lotteria di Natale.

Il ricco programma di eventi è organizzato dal Centro commerciale naturale di Cuglieri in collorazione con il Comune, l’associazione Ampsicora Cuglieri, il Montiferru Pplay e l’associazione culturale Gurulis Nova.

Venerdì, 15 dicembre 2023