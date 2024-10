Nascondeva 14 chili di marijuana in casa a Milis, arrestato

A Milis, i carabinieri della stazione di Narbolia, hanno arrestato Alessandro Mastinu, un 37enne che, ieri sera, è stato trovato in possesso di 14 chili di marijuana. La droga era nascosta in 24 buste sigillate nel sottoscala che porta alla sua mansarda. Sebbene non tutta la sostanza avesse un alto principio attivo e alcune infiorescenze fossero addirittura prive di esso, ciò non ha evitato il suo arresto in flagranza e il successivo processo per direttissima. Mastinu ha successivamente patteggiato una pena di dieci mesi e venti giorni per detenzione illegale di stupefacenti. Durante l’udienza di stamane, il luogotenente ha spiegato che i carabinieri erano intervenuti su segnalazione di una fonte confidenziale. Non trovando Mastinu in casa, lo hanno convocato in caserma, dove lui ha indicato il luogo dove era nascosta la cannabis. La droga è stata sequestrata e analizzata, e nonostante la variabilità del principio attivo, il procedimento legale è proseguito. Al termine dell’udienza, Mastinu è stato liberato grazie alla sospensione della pena, e ha dichiarato di aver ricevuto

