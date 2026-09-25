Narrativa, attualità e impegno civile, ad Assemini il festival Lethèrario - Notizie

Letteratura, arte, teatro, giornalismo. Assemini accende i riflettori sulla cultura, sull'attualità e sull'impegno civile con la terza edizione del festival Lethèrario.Alcuni tra i protagonisti della scena nazionale, in particolare nel settore del giornalismo ed editoria, si alterneranno dal 2 al 4 ottobre tra la Biblioteca e l'Auditorium. Il festival è promosso dal Comune di Assemini con la direzione artistica di Giovanni Follesa e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo. "Abbiamo realizzato questa terza edizione partendo da un'idea semplice: riportare i libri al centro e farli diventare un'occasione per incontrarsi e discutere. È ci sarà spazio per tutti, dai più piccoli, con le letture animate in Biblioteca, ai reading per i più grandi", sottolinea l'assessore comunale alla Cultura Sergio Nuvoli.Tra gli appuntamenti più attesi, quello con Marco Damilano, direttore de L'Espresso che attraverso interviste e testimonianze inedite ricostruisce in "Noi siamo i tempi" il progetto geopolitico e, soprattutto, culturale dei due Papi provenienti dalle Americhe e quello con Giorgio Mottola, inviato di Report, dove da anni si occupa di criminalità organizzata, traffici illegali e truffe. Tra gli ospiti, lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Bianchini e il giornalista Danilo Chirico. «Parleremo di narrativa, attualità e, più in generale, dei temi che attraversano la vita di tutti noi, con un'attenzione particolare ai giovanissimi", sottolinea Follesa.Storie diverse per età, linguaggi e sensibilità, ma unite dalla volontà di interrogarsi sul mondo e le sue trasformazioni.Come quelle affidate alla voce di Francesca Spanu, consulente legale del centro antiviolenza Feminas, impegnata nel sostegno alle donne vittime di abusi e discriminazioni, con una riflessione sui temi dell'identità, della fragilità e della riconciliazione. Tra i nomi anche la scrittrice Tea Ranno, Davide Piras, autore e sceneggiatore oristanese, lo scrittore Francesco...

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