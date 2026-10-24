(Adnkronos) - Proteste in Napoli-Roma. Oggi, sabato 24 ottobre, gli azzurri hanno ospitato i giallorossi nell'ottava giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. Nel corso del primo tempo infatti la squadra di Allegri ha reclamato un'espulsione ai danni di Gollini, con l'arbitro Colombo che ha però lasciato correre.

Succede tutto poco dopo la mezz'ora di gioco. De Bruyne viene lanciato in profondità e coglie impreparata la difesa della Roma, ma non Gollini, che esce fuori dalla sua area e respinge il pallone sul tentativo di lob del centrocampista azzurro. Il portiere giallorosso colpisce il pallone con la mano e da qui derivano le proteste immediate dei giocatori e della panchina del Napoli, con Allegri furioso con il quarto uomo.

Le immagini però mostrano come il braccio sia attaccato al corpo, non aggiungendo quindi volume alla figura e risultando di fatto ininfluente. Per questo il Var non richiama l'arbitro e Colombo lascia correre tra i fischi del Maradona.