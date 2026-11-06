(Adnkronos) - "A nome della città di Napoli rivolgo un benvenuto al Presidente Mattarella e lo ringrazio perché la sua presenza esprime una visione di vicinanza alla nostra comunità e alla nostra città: grazie Presidente per l'affetto e la vicinanza". Lo ha detto dal palco il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione delle celebrazioni per il 20esimo anniversario della Fondazione con il Sud che si svolgono nel Complesso monumentale Donnaregina, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso del suo saluto, il sindaco ha evidenziato che "la crescita dell'attrattività della città deve diventare un'opportunità per i nostri giovani. Nulla crea più equità che la crescita culturale di una comunità", sottolineando che "la collaborazione con il Terzo Settore è fondamentale per i Comuni".