(Adnkronos) - Avrebbe abusato sessualmente di un ragazzino di 13 anni durante il tragitto verso il campo di calcio, un allenatore 48enne finito in manette in provincia di Napoli. La Polizia di Stato ha dato esecuzione all'Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli a carico di un uomo di 48 anni, allenatore presso una scuola calcio della provincia, per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un 13enne.

La serrata attività d'indagine condotta dalla IV sezione specializzata in reati in danno di minori della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla sezione per i delitti in danno delle Fasce deboli della Procura Distrettuale di Napoli (procuratore aggiunto Giancarlo Novelli), ha avuto origine nel mese di agosto, quando i genitori del minore hanno denunciato i ripetuti abusi sessuali che l'allenatore di calcio avrebbe commesso ai danni del figlio minore, all'epoca dei fatti 13enne. Le indagini hanno consentito, in termini di gravità indiziaria, di contestare che l'indagato, mister ed accompagnatore del giovane, approfittando della circostanza di essere in auto da solo con quest'ultimo, durante i tragitti da e per una scuola di calcio in provincia di Napoli, con movimenti repentini, avrebbe costretto la vittima a subire più atti sessuali, consistiti in particolare in reiterati toccamenti alle parti intime. Sono in corso accertamenti finalizzati ad accertare l'esistenza di eventuali altri ragazzi destinatari delle stesse iniziative sessuali.