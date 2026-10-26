(Adnkronos) - Lele Adani attacca Massimiliano Allegri. L'ex difensore, oggi telecronista e opinionista Rai, ha parlato del Napoli alla Domenica Sportiva, commentando il pareggio show per 3-3 contro la Roma al Maradona ma non lesinando, come spesso accade, critiche all'ex tecnico di Juventus e Milan: "Il suo Napoli ha la metà dei punti in classifica della Lazio di Gattuso. Se questo inizio stagione l'avessero fatto Amorim e Spalletti, li avrebbero già cacciati a pedate da Milan e Juventus. Invece lui ha i giornalisti amici".

"Se ha detto davvero quella frase sulla Roma in Champions League, deve chiedere scusa. Così è patetico e irrispettoso per la Roma, per Gasperini, per i tifosi giallorossi e per il calcio", ha continuato Adani, riferendosi a una presunta frase attribuita ad Allegri al termine del match dove faceva riferimento a favori arbitrali pro Roma nella scorsa stagione, "lo conosciamo, gli piace fare il sarcastico anche quando è fuori luogo, come adesso. Fossi in lui, penserei al Napoli con un po' più di rispetto per Napoli e per i napoletani".

"Diciamolo, il calcio di Allegri è finito", ha attaccato Adani, "basta con le pagliacciate in conferenza stampa, basta con le baggianate: la giacca che si toglie e la rissa finale quando la partita si mette male, è sempre lo stesso copione. Non credete a chi vi dice che il Napoli non è forte perché è una bugia".