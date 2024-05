Solarussa

Incontro a Casa Sanna, in autunno un murale a tante mani



Casa Sanna, a Solarussa, riapre le porte sabato prossimo, 1° giugno, per l’inaugurazione della mostra collettiva (T)ESSERE, alle 18. Si parlerà anche del progetto “Il muro di Cleopatra”, che in autunno trasformerà il muro grigio costruito dopo l’alluvione del 2013 in una tela narrativa, un’opera di street art capace di raccontare non solo quel tragico fatto, ma anche il rapporto col fiume, con l’acqua, con la memoria del paese e del suo territorio.

“Vorremo presentare alla comunità le artiste e gli artisti che abbiamo coinvolto per la realizzazione dei murales dell’edizione 2024”, si legge in una nota del Collettivo Dimoras, “persone fantastiche che hanno raccolto il nostro invito e deciso di supportare con la loro arte il nostro desiderio di riunire etica ed estetica in questa opera di riqualificazione rurale e sociale. Incontreremo le loro poetiche artistiche attraverso una mostra, a cura di Michele Mereu, che racconta il processo che ci sta attraversando: la rete di persone, simboli e significati che stiamo tessendo e che parte da una piccola comunità per espandersi ed estendersi. La mostra metterà a valore la diversità, come tessere uniche di un unico mosaico, di