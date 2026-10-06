Musica, prosa, ecologia, torna Stagione autunnale del Teatro di Villaspeciosa - Notizie

È inserita nel progetto "Arte e Sostenibilità" la Stagione Autunnale Teatro di Villaspeciosa, organizzata da Abaco Teatro, con la direzione artistica di Rosalba Piras. Sette gli appuntamenti dal 18 ottobre al 13 dicembre al Teatro Comunale Maria Carta tra prosa, musica, teatro civile, spettacoli per famiglie, esposizioni e momenti formativi.Sono diversi i temi che si intrecciano nel cartellone, memoria, radici, difesa dei diritti, impegno civile, sostenibilità. Il 6 dicembre Abaco Teatro porta in scena in prima nazionale "La misura del coraggio - Luz Long e Jesse Owens, un'amicizia oltre lo sport e le discriminazioni" nel contesto delle Olimpiadi di Berlino 1936, durante il regime nazista. Scritto e interpretato da Tiziano Polese con Antonio Luciano, si avvale della regia di Rosalba Piras e le scenografie di Ferruccio Ambrosini.La Stagione parte con le radici storiche della Sardegna con la mostra fotografica "Sa Domu de is Launeddas", realizzata da Assòtziu Launeddas Sardìnnia insieme a Symponia affiancata dal concerto "Folk&Roll" firmato sempre da Symponia, che rilegge il patrimonio musicale sardo in chiave contemporanea. Un secondo filone è dedicato alla riscoperta dei classici della prosa in chiave ironica, un invito ad accettare le proprie fragilità e a guardare oltre le apparenze. La poesia senza tempo di "Cirano… Nasone di Bergerac", portato in scena dal Teatro Instabile, dialoga così con le esilaranti dinamiche meta-teatrali di "Commedia folle in 60 minuti" firmata da La Bottega dei Teatranti, pensata per travolgere il pubblico con un ritmo comico incalzante.Il percorso si arricchisce con l'attenzione ai temi della sostenibilità e dell'ecologia con "Il Ghiandabosco e la leggenda del fuoco", prodotta da Artisti Fuori Posto, sulla tutela del patrimonio naturale con focus sull'importanza della prevenzione degli incendi. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne il...

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