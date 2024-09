muore un medico di 68 anni

Questa mattina, intorno alle 10:30, un uomo di 68 anni, medico in pensione originario di Quartu Sant’Elena, si è accasciato improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in compagnia di altri bagnanti. L’uomo, che secondo le prime informazioni soffriva di problemi cardiaci, si stava intrattenendo con amici e familiari quando ha iniziato a sentirsi male. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta un’ambulanza nel tentativo di prestare i primi soccorsi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. La tragedia si è consumata sotto gli occhi impotenti dei familiari e degli altri bagnanti, che hanno assistito al dramma. In pochi minuti, la spiaggia si è trasformata in una scena di dolore e disperazione, con i soccorritori che hanno continuato a lottare contro il tempo, ma senza successo. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della stazione di Muravera, accompagnati dai colleghi del posto fisso di Costa Rei, per gestire la situazione e procedere

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie