Muore in casa per un incendio partito dal caminetto

Nuoro

Le fiamme hanno avvolto un divano e si sono diffuse, provocando una grande quantità di fumo

Un uomo disabile di 49 anni è morto nella sua abitazione a causa delle esalazioni provocate dalla combustione di un incendio. Partito per cause accidentali da un caminetto, al piano seminterrato di una villetta, l’incendio ha bruciato un divano che ha favorito la propagazione delle fiamme, sprigionando una elevata quantità di fumo.

L’incidente è avvenuto alle 17 circa in un’abitazione di via Via Urbino, a Nuoro.

All’interno dell’abitazione c’era l’uomo, Sergio Nardelli, che è deceduto probabilmente proprio a causa delle inalazioni dei fumi. La madre ha cercato di salvarlo ed è rimasta ustionata,

L’allarme è stato tempestivo: sul posto sono arrivati i vigili de fuoco di Nuoro e i sanitari. Gli operatori del 118 hanno cercato di rianimare l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitando i danni al resto dell’abitazione. Un rapporto del tragico incidente è stato inviato alla procura della Repubblica.

