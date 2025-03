Multe stradali in Sardegna: Cagliari in testa con oltre 4 milioni di euro di incassi

Aumentano i proventi da sanzioni nei capoluoghi sardi: oltre 7,3 milioni di euro nel 2024

Cagliari, marzo 2025 – Nel 2024, Cagliari si è confermata la città sarda con i maggiori incassi derivanti da multe stradali, con un totale di quasi 4,2 milioni di euro. L'analisi condotta da Facile.it sui dati Siope* evidenzia un incremento complessivo degli introiti nei comuni capoluogo di provincia della Sardegna, che hanno superato i 7,3 milioni di euro, registrando un aumento di quasi l'1% rispetto al 2023.

Classifica dei comuni con maggiori incassi

Dopo Cagliari, il secondo comune per importi incassati da multe stradali è Sassari, con 2,1 milioni di euro, seguito da Nuoro con quasi 900mila euro. A chiudere la classifica è Oristano, che ha raccolto circa 115mila euro nel 2024.

Multe pro capite: Cagliari prima in classifica

Un dato significativo emerso dall'analisi è il valore della "multa pro capite", ovvero il rapporto tra gli incassi registrati e il numero di abitanti.

Cagliari guida anche questa graduatoria con un valore di 28,3 euro pro capite ;

Nuoro si posiziona al secondo posto con 26,8 euro pro capite ;

Sassari occupa il terzo posto con 17,6 euro pro capite ;

Oristano si conferma fanalino di coda con appena 3,8 euro pro capite.

Va sottolineato che non tutte le sanzioni vengono elevate a residenti: turisti e pendolari contribuiscono in modo rilevante agli incassi comunali.

I piccoli comuni e le multe: il caso Monastir

L’analisi ha preso in considerazione anche i comuni con meno di 5.000 abitanti. Tra questi, Monastir, in provincia di Sud Sardegna, ha registrato il maggiore incasso con quasi 2,4 milioni di euro in sanzioni, un dato sorprendente se rapportato ai soli 4.718 residenti. Seguono Palau (provincia di Sassari) con circa 186mila euro e Golfo Aranci, sempre in provincia di Sassari, con 125mila euro.

Assicurazioni auto: calano i prezzi in Sardegna

Se da un lato gli automobilisti devono fare i conti con un aumento degli incassi da multe, dall’altro possono beneficiare di un calo nei costi dell’assicurazione RC auto. Secondo l’Osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2025 il costo medio per assicurare un’auto in Sardegna è stato di 554,14 euro, in diminuzione del 3,71% rispetto allo stesso mese del 2024.

Conclusioni

L’incremento degli incassi derivanti da sanzioni stradali nei comuni sardi riflette una maggiore attività di controllo e un possibile aumento delle infrazioni. Cagliari si conferma la città con il maggior volume di multe, sia in termini assoluti che pro capite. Tuttavia, il calo dei costi assicurativi offre un piccolo sollievo agli automobilisti sardi.

Fonti: Elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 27 febbraio 2025.

(Siope è il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. L'analisi considera esclusivamente i comuni italiani, escludendo enti come unioni di comuni, province e città metropolitane.)

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie