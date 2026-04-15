(Adnkronos) - La lista del socio Tortora (Plt Holding), che ricandida Luigi Lovaglio alla carica di Ad, ha prevalso all'assemblea di Mps ottenendo il 49,95%. La lista del Cda si è fermata al 38,79% e quella di Assogestioni ha conseguito il 6,94%.
(Adnkronos) - La lista del socio Tortora (Plt Holding), che ricandida Luigi Lovaglio alla carica di Ad, ha prevalso all'assemblea di Mps ottenendo il 49,95%. La lista del Cda si è fermata al 38,79% e quella di Assogestioni ha conseguito il 6,94%.
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