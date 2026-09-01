Motoscafo decolla a 320 km orari e si ribalta, l'incidente da brividi
(Adnkronos) - Un motoscafo sfreccia a 320 km orari, decolla e si ribalta finendo la sua corsa con uno schianto nell'acqua del lago di Ozark, in Missouri. L'incidente, avvenuto nel corso dell'Ozarks Shootout, è stato documentato dai video diffusi sui social.
Il 45enne ai comandi del motoscafo ha riportato gravi lesioni alle gambe. L'altro membro dell'equipaggio, invece, è rimasto praticamente illeso.
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