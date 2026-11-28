(Adnkronos) - Marco Bezzecchi trionfa nella gara sprint del Gran Premio di Valencia. Il pilota dell'Aprilia si è imposto davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e lo ha scavalcato al secondo posto nella classifica mondiale alle spalle di Marc Marquez, già sicuro del titolo iridato e protagonista al via della corsa con la sua moto che ha preso fuoco. Domani lo spagnolo della Ducati, 10 volte iridato, correrà l'ultima gara della carriera.
Questo l'ordine d'arrivo della sprint del Gp di Valencia.
1 Marco Bezzecchi
2 Jorge Martin +2.924
3 Enea Bastianini +3.759
4 Ai Ogura +3.946
5 Fabio Di Giannantonio +5.062
6 Alex Marquez +5.375
7 P.edro Acosta +8.030
8 Brad Binder +9.404
9 Pol Espargarò +10.664
10 Joan Mir +11.365
11 Fabio Quartararo +11.959
12 Diego Moreira +12.534
13 Marc Marquez +12.697
14 Luca Marini +13.081
15 Johann Zarco +13.210.
La classifica piloti MotoGp:
1 Marc Marquez (Ducati) 439
2 Marco Bezzecchi (Aprilia) 406
3 Jorge Martin (Aprilia) 405
4 Pedro Acosta (Ktm) 318
5 Ai Ogura (Aprilia) 315
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 303
7 Raul Fernandez (Aprilia) 283
8 Alex Marquez (Ducati) 208
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173
10 Enea Bastianini (Ktm) 159.