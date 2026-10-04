(Adnkronos) - Marc Marquez è a soli due punti dalla testa del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, tagliando per primo il traguardo davanti alle due Aprilia di Jorge Martin, leader della classifica Piloti che partiva dalla pole position, e di Marco Bezzecchi. Marquez, dopo aver vinto la Sprint di ieri, si ripete quindi nella gara lunga, riuscendo a piazzare il sorpasso decisivo a metà gara, al giro 12. Quarto posto per Bastianini, quinto Fernandez con Ogura sesto. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp del Giappone e la classifica del Mondiale Piloti.

Ecco l'ordine d'arrivo del Gp del Giappone:

1 Marc Marquez (Ducati) 1:43.843

2 Jorge Martin (Aprilia) +1.363

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +2.252

4 Enea Bastianini (KTM) +2.330

5 Raul Fernandez (Aprilia) +14.815

6 Ai Ogura (Aprilia) +15.210

7 Pedro Acosta (KTM) +16.928

8 Francesco Bagnaia (Ducati) +20.333

9 Fermin Aldeguer (Ducati) +23.545

10 Luca Marini (Honda) +25.677

11 Brad Binder (KTM) +25.853

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +30.867

13 Somkiat Chantra (Honda) +31.333

14 Maverick Vinales (KTM) +33.995

15 Franco Morbidelli (Ducati) +34.590

16 Alex Rins (Yamaha) +39.228

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +39.562

18 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +50.816

19 Jack Miller (Yamaha) +1:14.773

20 Johann Zarco (Honda)

La classifica del Mondiale Piloti dopo il Gp del Giappone:

1 Jorge Martin (Aprilia) 333

2 Marc Marquez (Ducati) 331

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 284

4 Pedro Acosta (KTM) 243

5 Ai Ogura (Trackhouse) 237

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 230

7 Raul Fernandez (Trackhouse) 216

8 Francesco Bagnaia (Ducati) 164

9 Alex Marquez (Ducati) 158

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 122