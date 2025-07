MotoGp, Marquez vince la Sprint davanti a Bezzecchi. Delude Bagnaia

(Adnkronos) - Marc Marquez vince anche la gara Sprint del Gp di Germania di MotoGp sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo in sella alla Ducati, sempre più leader della classifica Piloti, ha preceduto oggi, sabato 12 luglio, Marco Bezzecchi, su una pista bagnata per la pioggia, all'ultimo giro e si aggiudica la gara corta tedesca, con il pilota italiano dell'Aprilia che colleziona un altro secondo posto dopo quello, magnifico, di Assen e Fabio Quartararo che chiude in terza posizione con la sua Yamaha.

Ai piedi del podio chiude Fabio Di Giannantonio, seguito da Miller, Binder, Zarco e Alex Marquez, con Acosta e Aldeguer a chiudere la top10. Male Pecco Bagnaia che termina la gara solo 12esimo. Out Morbidelli caduto in avvio di gara, mentre Vinales è rimasto fuori per l'infortunio alla spalla rimediato in qualifica, assenti anche Bastianini e Chantra.

