(Adnkronos) - Lo spagnolo Marc Marquez scivola via a due giri dalla fine della Sprint del Gp del Portogallo di MotoGp e rinvia ancora la vittoria del titolo mondiale. Il successo va a Marco Bezzecchi che domina la gara dall'inizio alla fine e si piazza davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Quarto posto per Pedro Acosta e quinto Jorge Martin. Bezzecchi grazie a questo successo resta in corsa per il titolo a -62 da Marc Marquez mentre Martin grazie al quinto posto si porta a -55 dallo spagnolo.

Il campione della Ducati è stato tradito dalle prime gocce di pioggia cadute sulla pista che l'hanno resa più scivolosa. L'organizzazione aveva anche anticipato il via di mezz'ora proprio perché c'era il rischio maltempo. Jorge Martin domani dovrà compiere un altro miracolo per rimandare tutto all'ultima prova, in programma tra una settimana a Valencia. Chiude sesto Ai Ogura, seguito da Fabio Di Giannantonio, Quartararo, Lecuona e Miller a chiudere la top ten. Solo 11esimo Enea Bastianini, 15esimo Luca Marini e 16esimo Fabio Morbidelli. Domenica la gara lunga alle 14.