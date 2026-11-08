(Adnkronos) - Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Qatar e Marc Marquez rimanda l'appuntamento con il titolo. Oggi, domenica 8 novembre, il pilota dell'Aprilia ha vinto la gara sul circuito di Lusail, riscattandosi così dopo la caduta durante la Sprint, provocata proprio da un contatto con lo spagnolo della Ducati. Marquez ha chiuso comunque al secondo posto, precedendo Raul Fernandez, terzo. Quarto Ai Ogura, quinto Enea Bastianini. Sesta la KTM di Pedro Acosta, che precede l'Aprilia di Jorge Martin, primo inseguitore di Marquez nel Mondiale e reduce da un infortunio.

1. Marco Bezzechi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Enea Bastianini (KTM)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Iker Lecuona (Ducati)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Franco Morbidelli (Ducati)

13. Maverick Vinales (KTM)

14. Jake Dixon (Honda)