(Adnkronos) - Arriva il colpo di scena nel finale della gara Sprint del Gp del Portogallo. Iniziano a cadere le prime gocce di pioggia, la pista diventa scivolosa a Portimao e Marc Marquez a due giri dal termine mentre era terzo e ad un passo dal titolo Mondiale, scivola via in curva, fallendo il secondo match point.

La gara la vince Marco Bezzecchi, dominando e rovinando l festa dello spagnolo, che ora ha 55 punti di vantaggio su Martin (5° al traguardo) e 62 proprio su Bezzecchi, vincitore della Sprint davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Domenica la gara lunga alle 14 dove Marquez sarà campione se Martín vince il Gp e lui termina nei primi 9. Se Martín chiude 2° Márquez deve terminare nei primi 14 e se Martín chiude 3° o peggio: Márquez è Campione del Mondo, a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca la gara lunga.

1. Marco Bezzecchi

2. Raul Fernandez

3. Alex Marquez

4. Pedro Acosta

5. Jorge Martin

6. Ai Ogura

7. Fabio Di Giannatonio

8. Fabio Quartararo

9. Iker Lecuona

10. Jack Miller

11. Enea Bastianini

12. Jake Dixon

13. Pol Espargaro

14. Alex Rins

15. Luca Marini

16. Franco Morbidelli

Ritirati: Marc Marquez, Brad Binder, Johann Zarco, Fermin Aldeguer, Augusto Fernandez e Diogo Moreira.

1. Marc Marquez (Ducati) 431

2. Jorge Martin (Aprilia) 376

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) 369

4. Pedro Acosta (Ktm) 315

5. Ai Ogura (Aprilia) 298