MotoGp, Alex Marquez trionfa in Malesia. Bagnaia si ritira

(Adnkronos) - Alex Marquez trionfa nel Gp di Malesia, centra la terza vittoria nella MotoGp 2025 e blinda il secondo posto nel Motomondiale alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo. Marquez, in sella alla Ducati Gresini, a Sepang domina la gara in 40'09''249. Sul podio tutto spagnolo, Marquez precede Pedro Acosta (Ktm) e Joan Mir (Honda). Giornata nera per Pecco Bagnaia, costretto al ritiro a 2 giri dal termine per un problema alla sua Ducati. Ai piedi del podio si piazza Franco Morbidelli (Ducati VR46), seguito da Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, Brad Binder e Ai Ogura. Undicesima piazza per Marco Bezzecchi (Aprilia).

"Oggi ho cambiato il mio inizio di gara, dove ieri ho sbagliato. Ho attaccato e ho fatto quello che mi ero riproposto. Abbiamo fatto una gran gara, abbiamo raggiunto l’obiettivo come team indipendente dal gradino più alto del podio e ora pensiamo a goderci queste ultime due gare", dice Alex Marquez, che sale a 413 punti. Il fratello Marc, che ha già chiuso la stagione, è a quota 545. Bezzecchi è terzo a quota 291, con 5 lunghezze di margine su Bagnaia.