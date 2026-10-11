MotogGp, ordine d'arrivo Gp Indonesia e classifica del mondiale
(Adnkronos) - Marco Bezzecchi vince il Gp d'Indonesia e Jorge Martin torna al comando della classifica mondiale scavalcando Marc Marquez. Domenica perfetta per l'Aprilia a Mandalika: il romagnolo si impone davanti ai compagni di marca Raul Fernandez, Martin e Ai Ogura che completano il poker della scuderia italiana. Quinta piazza per Pedro Acosta con la Ktm, che si lascia alle spalle Marc Marquez che chiude sesto e perde la leadership del mondiale. Martin guida con 355 punti, +2 su Marquez e +46 su Bezzecchi.
1 Marco Bezzecchi (Aprilia)
2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260
3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890
4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378
5 Pedro Acosta (KTM) +9.492
6 Marc Marquez (Ducati) +10.778
7 Alex Marquez (Ducati) +16.821
8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840
9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999
10 Enea Bastianini (KTM) +21.111
11 Brad Binder (KTM) +21.912
12 Luca Marini (Honda) +22.656
13 Johann Zarco (Honda) +26.260
14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012
15 Alex Rins (Yamaha) +31.555
16 Diogo Moreira (Honda) +33.948
17 Maverick Viñales (KTM) +53.592.
1 Jorge Martin (Aprilia) 355
2 Marc Marquez (Ducati) 353
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 309
4 Ai Ogura (Trackhouse) 259
5 Pedro Acosta (KTM) 258
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 245
7 Raul Fernandez (Trackhouse) 236
8 Alex Marquez (Ducati) 172
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 166
10 Fermin Aldeguer (Ducati) 125
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