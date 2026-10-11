(Adnkronos) - Marco Bezzecchi vince il Gp d'Indonesia e Jorge Martin torna al comando della classifica mondiale scavalcando Marc Marquez. Domenica perfetta per l'Aprilia a Mandalika: il romagnolo si impone davanti ai compagni di marca Raul Fernandez, Martin e Ai Ogura che completano il poker della scuderia italiana. Quinta piazza per Pedro Acosta con la Ktm, che si lascia alle spalle Marc Marquez che chiude sesto e perde la leadership del mondiale. Martin guida con 355 punti, +2 su Marquez e +46 su Bezzecchi.

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)

2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260

3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890

4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378

5 Pedro Acosta (KTM) +9.492

6 Marc Marquez (Ducati) +10.778

7 Alex Marquez (Ducati) +16.821

8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840

9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999

10 Enea Bastianini (KTM) +21.111

11 Brad Binder (KTM) +21.912

12 Luca Marini (Honda) +22.656

13 Johann Zarco (Honda) +26.260

14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012

15 Alex Rins (Yamaha) +31.555

16 Diogo Moreira (Honda) +33.948

17 Maverick Viñales (KTM) +53.592.

1 Jorge Martin (Aprilia) 355

2 Marc Marquez (Ducati) 353

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 309

4 Ai Ogura (Trackhouse) 259

5 Pedro Acosta (KTM) 258

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 245

7 Raul Fernandez (Trackhouse) 236

8 Alex Marquez (Ducati) 172

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 166

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 125