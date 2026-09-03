(Adnkronos) - Quando un arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia va oltre il glamour. Natalia Paragoni è sbarcata alla 83esima edizione con la testa rasata, dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin. "Sono emozionata", ha detto l’influencer 28enne ai fotografi presenti al suo sbarco. Per l'occasione, ha scelto un look essenziale ma glam: camicia over bianca, gonna nera e una maxi bag. Immancabile l'occhiale scuro per dare un tocco di diva d'altri tempi.

Paragoni ha parlato apertamente della sua malattia sui social, rompendo ogni tabù. Con i suoi follower ha condiviso la diagnosi di linfoma di Hodgkin ricevuta mentre era all’ottavo mese di gravidanza della secondogenita. Nonostante il momento difficile, l’influencer si è mostrata fin da subito con i capelli rasati, in un video che ha raccolto milioni di visualizzazioni e centinaia di messaggi di sostegno. "Nonostante la battaglia che stai affrontando, riesci a trasmettere un’energia positiva, una luce e un sorriso che arrivano dritti al cuore", le aveva scritto un utente commentando uno dei suoi post.