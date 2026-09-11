(Adnkronos) - E' andato a Stephan Brizé, con 'Un bon petit soldat', lo Special Award del Premio Film Impresa 2026 in Concorso alla 83^ Mostra del Cinema di Venezia. Il Premio, riconosciuto dalla Biennale come premio collaterale ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha scelto di assegnare il riconoscimento al regista francese "per la sua capacità di portare sul grande schermo una riflessione complessa, sfaccettata e onesta sul lavoro, sulle responsabilità individuali e sulle trasformazioni che attraversano il mondo professionale e la società". Con 'Un bon petit soldat', Brizé torna a interrogarsi sul rapporto tra individuo e sistema economico e produttivo, affrontando un conflitto profondamente contemporaneo e mettendo al centro il difficile equilibrio tra ambizioni professionali, responsabilità individuali, esigenze dell’impresa e vita personale.

"Quando realizzo un film non voglio necessariamente dare una visione negativa delle persone o delle relazioni - ha detto Brizé ricevendo il Premio - Quello che cerco di fare è mettere sotto una lente di ingrandimento i punti nei quali qualcosa non funziona, per provare a comprenderne la complessità. Non faccio film per convincere chi è già convinto, ma per cercare di suggerire qualcosa a chi non ha ancora scelto da che parte guardare. Credo che la deregolamentazione del mercato del lavoro, la finanziarizzazione dell’industria, la ricerca sfrenata del profitto e la progressiva riduzione del ruolo dello Stato siano questioni sulle quali dobbiamo riflettere seriamente. Il fatto che questo Premio mi venga conferito da donne e uomini che hanno scelto di porsi queste domande per me è particolarmente significativo. Lo ricevo con grande piacere e con la speranza che insieme possiamo ancora riparare il nostro mondo e la nostra umanità ferita”.

“Stéphane Brizé è forse il regista europeo che più di altri ha saputo esplorare, riflettere e raccontare ciò che accade nelle imprese, sia dal punto di vista degli imprenditori sia da quello degli impiegati e degli operai” ha aggiunto Mario Sesti, direttore artistico del Premio Film Impresa. “Come mondo delle imprese sentiamo l’esigenza di trovare nuovi modi per comunicare i valori della cultura d’impresa - ha detto Giampaolo Letta, presidente del Premio Film Impresa - La grande maggioranza delle aziende italiane è fatta di persone che lavorano ogni giorno e che creano occupazione, ricchezza e sviluppo per il territorio e per il Paese". Letta ha quindi ricordato la crescita del Premio Film Impresa: “All’inizio lo dicevamo quasi sottovoce, oggi possiamo dirlo con maggiore sicurezza: il Premio Film Impresa è diventato un piccolo festival del film d’impresa. Sempre più aziende realizzano contenuti audiovisivi che non sono semplici spot commerciali, ma veri e propri film, capaci di raccontare la propria identità, il lavoro, le persone e il rapporto con il territorio”.

Durante la cerimonia è stata annunciata la nuova edizione del Premio Film Impresa 2027, in programma dal 2 al 5 marzo 2027 al Cinema Quattro Fontane di Roma, che come sempre avrà al suo fianco Umana, partner della manifestazione fin dalla prima edizione e curatrice dell’Area Narrativa del Premio.