(Adnkronos) - Sarà inaugurata oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La cerimonia di apertura sarà trasmessa in diretta su Rai Movie e in streaming su RaiPlay a partire dalle ore 18.45 e sarà condotta dall’attrice e regista Greta Scarano insieme all’attore Nicolas Maupas. Alla serata prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, il sindaco di Venezia, Simone Venturini, e il sottosegretario al Ministero della Cultura con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni.

Momento centrale della cerimonia sarà la consegna del Leone d’oro alla carriera a George Clooney, regista e attore statunitense. A pronunciare la laudatio in suo onore sarà l’attrice statunitense Laura Dern. Nel corso della serata è inoltre prevista l’esibizione del cantautore e attore italiano Tutti Fenomeni.

Saranno presenti in Sala anche le giurie internazionali delle principali sezioni della Mostra. La giuria di Venezia 83 sarà presieduta dalla regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal e comprenderà Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To. La giuria di Orizzonti sarà composta dalla presidente Valérie Donzelli, Peter Becker, Elizabeth Lo, David Pablos e dall’attrice italiana Barbara Ronchi. Per il Premio Venezia Opera Prima – Luigi De Laurentiis, la giuria sarà formata da Carolina Cavalli, Akinola Davies Jr. e Ted Hope.

A seguire la cerimonia di inaugurazione, la Mostra entrerà subito nel vivo con la proiezione in Concorso, in prima mondiale, di “Ink”, diretto dal regista premio Oscar e Bafta Danny Boyle, autore di film come “Trainspotting”, “The Millionaire” e “28 anni dopo”. Il film è scritto da James Graham, drammaturgo e sceneggiatore vincitore di diversi premi Olivier, e vede protagonisti Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. “Ink” racconta la nascita e l’ascesa del quotidiano britannico The Sun attraverso l’acquisizione da parte dell’editore Rupert Murdoch e il successivo lavoro del direttore Larry Lamb. Una vicenda ambientata nel 1969, anno dello sbarco sulla Luna, che ricostruisce la trasformazione del giornalismo popolare britannico e l’impatto del nuovo tabloid sul panorama dell’informazione.

"Sono stato alla Biennale molte volte, ma questo è il mio battesimo alla Mostra del Cinema: è un onore immenso essere in una città così ricca d’arte e aprire questo grande festival con il mio nuovo film, Ink", ha dichiarato Danny Boyle. Il regista ha definito un privilegio aver diretto la sceneggiatura di James Graham, sottolineando come la nascita di "The Sun" abbia contribuito a "rifondare il nostro mondo per l’era moderna".

Per il direttore della Mostra, Alberto Barbera, “Ink” rappresenta un’apertura di particolare rilievo grazie alla collaborazione tra Boyle, Graham e tre interpreti di primo piano del cinema britannico contemporaneo. "È la ricostruzione dell’acquisto del quotidiano 'The Sun' da parte dell’editore Rupert Murdoch che ne affidò la direzione allo spregiudicato Larry Lamb, sino a farne il più venduto tabloid scandalistico inglese, a spese del rivale 'The Mirror'", ha spiegato Barbera, ringraziando StudioCanal, Media Res e House Productions per aver concesso al festival l’opportunità di aprire la Mostra con il film. Nel film Jack O’Connell interpreta Larry Lamb, Guy Pearce veste i panni di Rupert Murdoch, mentre Claire Foy interpreta Jules Davies. “INK” è prodotto da Studiocanal, Media Res e House Productions ed è tratto dall’omonima opera teatrale di James Graham, candidata ai Tony Award. (di Paolo Martini)