(Adnkronos) - Addio al giornalista Roberto Bernabai. E' morto all'età di 70 anni. Dal 1992 conduceva i notiziari e i programmi sportivi, prima per Tmc e poi per La7.

Giornalista professionista, era nato a Roma il 6 febbraio 1956 si legge sul sito di La7. Mosse i primi passi nel giornalismo nel 1975, collaborando con vari periodici. Dal 1985 al 1990 è stato radio-cronista e conduttore per emittenti regionali laziali. Nel 1990 entrò a far parte della redazione sportiva di Tmc.

Lavorò come inviato e telecronista a tre Mondiali e tre Europei di calcio e ha seguito le Olimpiadi di Barcellona del 1992. E, per sei stagioni, fu commentatore delle partite della Liga spagnola.