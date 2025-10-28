(Adnkronos) - E' morto all'età di 91 anni Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani del secondo Novecento. Era nato a Napoli il 29 marzo 1934.
